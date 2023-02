Milinkovic, piccolo problema al piede: probabile riposo col Cluj per il centrocampista della Lazio

Come scrive Il Messaggero contro il Cluj è certo un ampio turnover della Lazio, ma non perché si sottovaluti il torneo.

I titolari sono stati spremuti sin all’osso in questo nuovo anno, non hanno mai tirato il fiato. Guarda caso, Milinkovic è in forte dubbio, quasi sicuramente verrà risparmiato per un alluce gonfio.