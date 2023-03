Milinkovic peggiore in campo per i giornali: ‘Irriconoscibile, davvero è tutto qui?’ Il centrocampista serbo stecca anche al Dall’Ara

Sergej Milinkovic-Savic delude in Bologna-Lazio: per i giornali è il peggiore in campo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Il suo primo tempo non è di sicuro all’altezza delle sue immense potenzialità in tutte e due le fasi del gioco. Il secondo tempo? Stesso copione, stesso risultato. Irriconoscibile.

IL MESSAGGERO 5,5 – Thiago Motta gli prepara una gabbia attorno dalla quale non riesce mai a liberarsi del tutto. Un tentativo di cross e e un tocco sotto filtrante non posso essere tutto quello che ha da offrire. Sottotono.