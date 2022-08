Milinkovic: «Pronti per schiacciare l’acceleratore» – FOTO

A poco meno di 24 dall’avvio del campionato della Lazio, Milinkovic suona la carica attraverso i social network

A poco meno di 24 dall’avvio del campionato della Lazio, Milinkovic suona la carica attraverso i social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

«Pronti per schiacciare l’acceleratore», questo quanto scritto dal serbo per accompagnare un disegno che lo ritrae su una moto a tinte biancocelesti in compagnia di un’aquila.