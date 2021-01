Milinkovic: «Ci serve continuità, abbiamo perso troppi punti»

Le parole di Sergej Milinkovic – sulle frequenze di Lazio Style Radio – nel pre partita della gara contro il Parma

Nel pre partita di Parma-Lazio, Milinkovic ha commentato la gara sulle frequenze della radio ufficiale. Ecco le sue parole:

«Importante vincere per continuare con le vittorie che ci mancano, sarà un grande banco di prova oggi. Abbiamo vinto con la Fiorentina ci serve la continuità, abbiamo perso già tanti punti e cercheremo di farne il più possibile. Da loro è tornato l’ex allenatore, avranno motivazioni in più, ma non molliamo».