Milinkovic, parla Sarri: «A me piace quello di Verona, non quello tacco e punta che piace a voi»

Sarri, in conferenza stampa in vista della gara contro l’Atalanta il comandante ha parlato del sergente serbo

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, in conferenza stampa Sarri ha risposto con idee molto chiare alla domanda inerente alle prestazioni di Milinkovic, ecco le sue parole

MILINKOVIC – «A Verona ha fatto più verticalizzazioni che palle perse. A me piace più il Milinkovic dell’ultima versione, non quella tacco e punta come magari piace a voi.»