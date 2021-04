Milinkovic, le pagelle del Sergente: un gol che vale tre punti d’oro

Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi per Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol della vittoria per la Lazio contro il Verona

Una prestazione un po’ sottotono, soprattutto per la fisicità del gioco del Verona che ha bloccato un po’ il centrocampo della Lazio. Tuttavia, come altre volte in questa stagione, Sergej Milinkovic-Savic riesce a farsi trovare pronto nel momento del bisogno e ad essere decisivo per la sua squadra, come avvenuto ieri con quel grandissimo gol di testa.

Ecco, dunque, le pagelle del Sergente fornite dai maggiori quotidiani sportivi, che ne hanno esaltato la decisività: quello del serbo è un gol che vale oro.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoSport: 7