9 gol e 9 assist, sono questi i numeri di Milinkovic di questa stagione: il Sergente si conferma trascinatore di questa squadra

Milinkovic si conferma il trascinatore della Lazio anche in questa stagione. Il raddoppio firmato nel match contro il Sassuolo lo porta a quota 9 gol: numeri impressionanti per il Sergente, se si considerano anche i 9 assist forniti fin qui. Inoltre il serbo ha anche preso parte a 18 gol in questo campionato (più di ogni altro centrocampista), suo nuovo record personale di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A.

Mancano ancora 7 gare alla chiusura del campionato e la sensazione è che possano migliorare ancora.