Milinkovic, Lotito prova a resistere: tentativo disperato per il rinnovo, se no scatta un altro piano. La situazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito ha fissato da tempo il prezzo per Milinkovic; servono 40 milioni per strapparlo alla Lazio. Fino ad ora Inter, Napoli e Juve hanno chiesto solo informazioni, ma nessuno sembra voler accettare di arrivare a quella cifra. L’arrivo di Frattesi all’Inter ha abbassato le percentuali nerazzurre per Milinkovic che potrebbe raggiungere Inzaghi solo in caso di un addio di Barella, mentre De Laurentiis avrebbe un margine di cassa più ampio e dispone di giocatori che ai biancocelesti farebbero comodo, come Politano e Zielinski. Situazione diversa per la Juve, senza budget, che come unica soluzione avrebbe il prestito con obbligo di riscatto, ma in questo caso Sergej dovrebbe prima prolungare un altro anno con i biancocelesti.

Per il club capitolino ora le possibili direzioni sono due: tenere il Sergente con il rischio di perderlo a zero, oppure cederlo a una diretta concorrente. Il 13 luglio il serbo è atteso a Roma per le visite e il patron vorrà incontrarlo per fare chiarezza sul suo futuro, e per cercare di convincerlo a prolungare il contratto in scadenza nel 2024.