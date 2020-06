Lazio, sospiro di sollievo per Leiva e Milinkovic: le condizioni

Lazio, giornata di preoccupazione quella di ieri per Lucas Leiva e Milinkovic Savic: l’allarme però sembra essere rientrato

La notizia ci ha messo pochissimo a circolare sul web: infortunio per Milinkovic-Savic, problema al ginocchio e risonanza prenotata in Paideia. L’infortunio, come riporta il Corriere dello Sport, nasce da uno scontro di gioco tra il serbo e il portiere classe 2000 Alia durante la seduta di allenamento dimercoledì. Il numero 21 ha poi continuato l’allenamento fino alla fine ma ieri non ha partecipato alla seduta con il gruppo. L’allarme è poi rientrato nel pomeriggio e la risonanza è stata annullata, per lui solo una brutta contusione e un protocollo differenziato per 48 ore.

In Paideia è invece arrivato Lucas Leiva per dei controlli al ginocchio destro, quello operato durante la quarantena. Anche il brasiliano, che ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, dovrà rallentare. La speranza di mister Inzaghi è quella di recuperare entrambi per la sfida del 24 giugno contro l’Atalanta.