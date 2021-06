Milinkovic, relax e ironia in vacanza: «Addominali rimasti a Roma – FOTO

Relax e ironia per Sergej Milinkovic durante le sue vacanze. E non sono mancate anche le risposte di qualche suo compagno di squadra

Ultimi giorni di vacanza prima della partenza per il ritiro in quel di Auronzo di Cadore per molti giocatori della Lazio. Tra questi c’è Sergej Milinkovic. e oggi il centrocampista serbo, postando una foto su una tavola da surf, si è lasciato andare a un pizzico di ironia

«Sergente in vacanza. Addominali rimasti a Roma», questo quanto scritto dal biancoceleste. Tra i tanti commenti spiccano quelli di due sue compagni squadra: Strakosha e Leiva, divertiti dal post del Sergente.