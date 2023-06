Milinkovic-Lazio, niente summit in vista tra Lotito e Kezman. La situazione sul rinnovo. il presidente vuole però fare un ultimo tentativo per convincere il serbo a rinnovare il suo contratto

La Lazio e il patron Lotito non hanno in programma alcun summit nel breve periodo con il procuratore di Milinkovic, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il patron capitolino vuole però fare un ultimo tentativo per convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024, ma da parte del suo staff non ci sono state mai delle aperture in questo senso.