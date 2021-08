Milinkovic, sei anni fa l’approdo alla Lazio: il ricordo del club – FOTO

Sono passati sei anni dall’arrivo di Sergej Milinkovic alla Lazio: ecco il ricordo del club biancoceleste sui suoi canali social

Sergej Milinkovic è ormai diventato un simbolo della Lazio. Il serbo è stato in ballo anche per guadagnarsi la fascia da capitano, poi affidata a Immobile. Ma oggi per lui è comunque un giorno speciale, visto che sono passati sei anni dal suo approdo alla Lazio.

La società capitolina ha voluto ricordare il giorno dell’arrivo del centrocampista con un tweet, dove ha esaltato il suo Sergente: «Un Sergente di un altro mondo».