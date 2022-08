Milinkovic, la permanenza si avvicina: Sarri riparte dal Sergente

Nonostante i continui abboccamenti di Kezman sul mercato, Milinkovic è destinato a rimanere alla Lazio: col Bologna tocca a lui

Quella di Milinkovic-Savic è stata una stranissima estate. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il serbo, dopo 7 anni trascorsi a Formello, sembrava destinato a cambiare aria. Tuttavia, gli abboccamenti di giugno con Chelsea e Manchester United non hanno portato offerte concrete e a poco più di due settimane dalla fine del mercato la permanenza alla Lazio sembra l’ipotesi decisamente più probabile.

Sarri è pronto a lanciarlo dall’inizio domani contro il Bologna: il tecnico incrocia le dita sapendo che con il Sergente l’assalto alla Champions League sarebbe molto più semplice. Kezman, procuratore del centrocampista, cercherà una via di fuga entro il primo settembre e se non dovesse riuscirci ha già chiarito a Lotito, che lo valuta 70 milioni di euro, la ferrea volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 nonostante la proposta di rinnovo per un anno con clausola rescissoria. I prossimi 15 giorni chiariranno definitivamente la questione.