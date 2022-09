Milinkovic: «Mi mancava segnare. Cena con Immobile? Non me l'ha ancora pagata...»

Al termine della gara tra Cremonese e Lazio, è Milinkovic a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale e di DAZN

CENA CON IMMOBILE– «Immobile ancora non ha pagato la cena, non c’era tempo. Vediamo dopo la Nazionale».

ESULTANZA– «Mi è mancato un po’ il gol, l’esultanza è per la bambina che sto aspettando e sono contento».

Milinkovic a Lazio Style Radio

GOL – «Abbiamo dato una bella risposta dopo quello che è successo giovedì. Mi mancava segnare. L’esultanza? Era preparata, ma aspettavamo il gol»

CALI – «Dobbiamo lavorare per trovare continuità e per fare in modo che non ci siano cali e prestazioni come quella con il Midtjylland».