Milinkovic inserito nella Top 11 della Serie A da Whoscored FOTO

Whoscored ha stilato la Top 11 della Serie A per il 2021: presente anche Sergej Milinkovic-Savic per la Lazio

Sta giocando una stagione incredibile Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio sembra aver raggiunto una maturità incredibile in mezzo al campo, risultando sempre più decisivo nel gioco biancoceleste con gol e assist.

Per questo, Whoscored lo ha inserito nella sua Top 11 ideale del campionato di Serie A per il 2021. La formazione completa è stata pubblicata dal portale sul proprio profilo Twitter. Un riconoscimento importante per il Sergente, sempre più uomo fondamentale di questa Lazio.