Milinkovic-Immobile, coppia da sogni: secondi in una particolare classifica

Milinkovic-Savic e Immobile sono secondi nella speciale classifica delle coppie in Serie A

In prima posizione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono Berardi e Raspadori. I due giocatori del Sassuolo si sono scambiati 6 assist vincenti, 5 Berardi e uno Raspadori, portandosi così in vetta a questa speciale classifica. Insieme a loro ci sono anche Faraoni e Simeone, mentre un gradino sotto proprio Milinkovic-Savic e Immobile con 5. Un’intesa vincente, quella tra Mimmo e Raspa, che potrebbe far godere anche il c.t. Mancini.