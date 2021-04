Milinkovic, le immagini dell’intervista a Lazio Style Channel VIDEO

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha mostrato le immagini dell’intervista a Milinkovic sui canali ufficiali del club

Un giocatore che ha raggiunto un altissimo grado di maturità, risultando sempre più decisivo e fondamentale per la Lazio di Simone Inzaghi. Stiamo parlando, ovviamente, di Sergej Milinkovic-Savic, che pochi giorni fa si è raccontato alla trasmissione Tell Me, condotta da Sabrina Cavezza, sui canali ufficiali del club.

La società ha voluto riproporre sui social le immagini dell’intervista. Infatti, con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha condiviso il video del racconto del Sergente, in cui ha parlato di questa sua avventura con l’Aquila sul petto.