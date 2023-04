Milinkovic, i tifosi spingono sui social il sergente a rinnovare

Milinkovic, il sergente protagonista della vittoria di ieri viene incitato dai suoi tifosi a rinnovare il suo contratto con la Lazio

Uno dei protagonisti della gara di ieri di Monza è stato Milinkovic-Savic, il quale ha ritrovato il gol in campionato. Sui social i tifosi oltre che congratularsi con lui per la realizzazione fondamentale per la conquista dei tre punti, stanno spingendo con insistenza affinchè il centrocampista rinnovi il suo contratto