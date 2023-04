Milinkovic, i complimenti di Vanja a Sergej dopo il trionfo a Monza -FOTO. Il Sergente è orgoglio dei tifosi e della sua famiglia

Tramite una storia su Instagram Vanja Milinkovic, fratello di Sergej, fa i suoi complimenti al giocatore della Lazio per la partita giocata contro il Monza, con il quale ha segnato pure un gol, conquistando una vittoria importantissima per i biancocelesti in ottica Champions. Di seguito la foto: