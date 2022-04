Milinkovic come Candreva ed Hernanes: l’incredibile record del Sergente

Milinkovic in doppia cifra con il gol siglato allo Spezia: il Sergente è il terzo centrocampista ad esserci riuscito in due stagioni

Ancora una volta, la Lazio si aggrappa a Mlinkovic Savic. Il terzo gol contro lo Spezia porta la sua firma ed è la sintesi perfetta di tutte le migliori caratteristiche del giocatore: controllo, precisione e strapotere fisico.

Il Sergente, con questa rete, è diventato il terzo centrocampista della storia della Lazio ad andare in doppia cifra, in due diverse stagioni di Serie A: come riportato da Sky Sport, gli altri due sono Hernanes e Candreva.