Milinkovic in questa stagione si è scoperto sempre più bomber. A dirlo sono i numeri del serbo.

Infatti, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il biancoceleste è il secondo centrocampista della stagione in corso per numero di reti segnate. Il Sergente è arrivato a quota otto, preceduto da Barak a dieci.