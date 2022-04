Milinkovic stacca Inzaghi e agguanta Casiraghi: è a -2 dalla top 10

Milinkovic scala posizioni nella classifica all time: con la rete al Sassuolo (la 56esima) agguanta Casiraghi e stacca Inzaghi

Milinkovic ha segnato la rete numero 56 contro il Sassuolo, raggiungendo il tredicesimo posto nella classifica all time: è bastato un gol per sganciarsi dal suo ex allenatore (Inzaghi è a quota 55) ed agguantare Casiraghi. Al Sergente ne mancano ancora 8 per entrare nella top ten biancoceleste.

Come ricorda Il Corriere della Sera, però, se si prendessero in considerazione solo le reti siglate in Serie A, la decima posizione sarebbe lontana solamente due gol: Milinkovic è a quota 46, mentre davanti a lui c’è solo Pandev a 48.