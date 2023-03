Milinkovic flop con l’AZ: Sarri ha rimproverato il serbo per la prestazione poco brillante contro gli olandesi

Nella conferenza stampa post Lazio-Az Alkmaar Maurizio Sarri ha avuto qualcosa da rimproverare a Sergej Miinkovic-Savic, uno dei peggiori in campo nel match di Conference League.

MILINKOVIC – «Venerdì ha fatto una buona partita e tutto sommato anche stasera non penso abbia più responsabilità di altri. In allenamento l’ho visto i crescita poi vediamo se crescerà anche in partita, ma non vorrei tornasse a eccedere in qualche numero fine a se stesso. Ultimamente mi stava piacendo di più».