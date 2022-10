Milinkovic, con la Fiorentina una partita mai banale

Per Milinkovic la sfida con la Fiorentina non è mai una partita come tutte le altre. E stavolta c’è anche da riscattare Graz

Giovedì a Graz non può essere certo passata inosservata la prestazione deludente di Sergej Milinkovic. Il serbo si è perso nella sua leziosità e nelle sue giocate di fino, in una partita che richiedeva ben altro spirito. Ma ora c’è subito la possibilità del riscatto.

Infatti, come evidenziato da La Repubblica, il serbo sarà sicuramente protagonista con la Fiorentina, in una sfida che per lui non è mai banale. La storia ha il 26 luglio del 2015, quando il serbo arriva nella sede dei viola per firmare il contratto. Ma non se ne fa nulla, perché c’è già l’accordo con la Lazio. Ovviamente, ogni volta che SMS mette piede al Franchi, l’accoglienza non è delle migliori.

Il Sergente però sembra non scalfirsi. D’altronde è proprio in Toscana che ha siglato il suo primo gol in Serie A il 9 gennaio del 2016. E domani c’è tanta voglia di ripetersi. Per riprendersi la scena, dare una risposta e zittire qualche mugugno.