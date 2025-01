Milinkovic, l’ex Lazio potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo: cosa sta succedendo

Milinkovic, l’ex centrocampista biancoceleste potrebbe essere uno dei nuovi compagni di squadra di Cristiano Ronaldo. Ecco perché

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr. Infatti, il contratto del portoghese è in scadenza al prossimo 30 giugno e l’accordo per il prolungamento sembra essere ancora lontano.

Per questo motivo, un altro club saudita potrebbe inserirsi per provare ad aggiudicarsi le prestazioni del fuoriclasse ex Real Madrid. Si tratta dell’Al Hilal, squadra dell’ex Lazio Milinkovic-Savic e che giocherà il prossimo Mondiale per club.