Milinkovic: «Ecco come sta la mia caviglia. Contro la Svizzera…»

Milinkovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Svizzera aggiornando le condizioni della sua caviglia

A pochi giorni dalla delicata sfida contro la Svizzera, ha parlato in conferenza stampa Milinkovic-Savic il quale aggiorna le condizioni della sua caviglia.

SVIZZERA – «Sappiamo che dobbiamo affrontare la partita con la Svizzera con la massima responsabilità e serietà, non guardiamo a quello che c’era dietro, guardiamo avanti. Vogliamo vincere. Ci stiamo guardando, dobbiamo partire forti e coraggiosi, per dimostrare loro che siamo venuti per vincere e che vogliamo qualificarci per la fase successiva. Impegnativa è stata la strada verso il Qatar, volevamo qualificarci al Mondiale, sapevamo che molto sarebbe dipeso dall’ultima partita».

CONDIZIONI CAVIGLIA – «La situazione con la caviglia è molto migliorata, sarò pronto per la prossima partita. Non credo che possiamo promettere nulla, perché ogni giocatore che arriva in Nazionale vuole dare il massimo. Spero solo che la fortuna sia dalla nostra parte. Il centrocampo è il cuore della squadra, cerchiamo di fare del nostro meglio, contro il Brasile non è andata bene, contro il Camerun è andata molto meglio e ora contro la Svizzera dobbiamo dimostrare alto livello, tanta voglia e fare bene il lavoro».