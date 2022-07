Milinkovic, domani sera confronto ad Auronzo con Sarri: c’è da decidere il futuro

Nella giornata di domani, Milinkovic arriverà nel ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore e in serata avrà un confronto con Sarri

In casa Lazio non è stata ancora presa una decisione definitiva sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Per il serbo non sono arrivate ancora offerte che soddisfino Lotito, ma la sua intenzione sarebbe quella di fare un salto di qualità. Il Sergente sbarcherà nella giornata di domani nel ritiro di Auronzo di Cadore e, come riportato da Il Messaggero, avrà un confronto con Sarri in serata in cui ribadirà la sua voglia di Champions League.

La Lazio è sempre in attesa di un rilancio dell’Arsenal, ma il tecnico vuole saggiare le motivazioni di Milinkovic in vista della nuova stagione.