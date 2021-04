Milinkovic: «Il primo gol con la Lazio? Mi ha dato tanta forza»

Sergej Milinkovic-Savic, intervistato a Lazio Style Channel, ha parlato del suo primo gol con la maglia biancoceleste

In questa stagione sta risultando sempre più decisivo, grazie ai suoi gol e ai suoi assist. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, che nella trasmissione Tell Me, condotta da Sabrina Cavezza su Lazio Style Channel, ha parlato anche della sua prima rete con l’Aquila sul petto. Ecco le sue dichiarazioni.

«È arrivato più tardi rispetto a quando volevo arrivasse. Ma l’importante è che sia arrivato. Mi ha dato tanta spinta per fare tante altre cose e farmi vedere. Mi ha dato tanta forza, mi sono sentito più libero. Finalmente era arrivata la prima cosa che volevo a partire dal mio arrivo a Roma. Con il tempo provo sempre a farmi vedere di più».