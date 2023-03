Milinkovic deve tornare a splendere: il Sergente alla ricerca della forma migliore

Sergej Milinkovic-Savic è apparso spento e svuotato contro la Sampdoria: il Sergente deve ritrovarsi all’interno di una stagione complicata

La Lazio ha bisogno del vero Milinkovic-Savic. Rientrato in campo contro la Sampdoria nel giorno del suo 28esimo compleanno, il Sergente è apparso spento e svuotato. Sarri nel post-partita ha spiegato come il serbo, a causa del virus intestinale, abbia perso 4 chili.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, la seconda parte di stagione non sta andando al meglio per Sergej: prima il problema alla caviglia post Mondiale, poi le voci sul futuro dettate da un contratto in scadenza nel 2024. I tifosi della Lazio sperano che Milinkovic torni presto a splendere.