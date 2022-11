Milinkovic, dalla Spagna: «Il Real Madrid prepara l’offerta per l’estate»

Secondo il quotidiano Marca, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Lazio per Milinkovic

Continuano insistenti le voci di mercato che vogliono Milinkovic lontano dalla Lazio. Se la Juventus è in prima linea nel corteggiamento per il centrocampista serbo, secondo Marca – quotidiano sportivo spagnolo – anche il Real Madrid sarebbe pronto a confezionare un’offerta per il giocatore da presentare in estate.

Milinkovic – in scadenza nel 2024 – è pronto ad infiammare il calciomercato.