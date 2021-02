Milinkovic Savic compie 26 anni: gli auguri della società al Sergente

Compleanno speciale in casa Lazio: oggi compie 26 anni Sergej Milinkovic Savic. Gli auguri della società al centrocampista

Giornata speciale in casa Lazio. Oggi, 27 febbraio, è il compleanno di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo compie 26 anni, di cui gli ultimi 5 e mezzo passati in biancoceleste.

Arrivato nel 2015 dal Genk, il Sergente è diventato presto un idolo della tifoseria e uno dei centrocampisti più apprezzati sul panorama calcistico italiano. Oggi Sergej sarà in campo in Bologna Lazio, per provare a rendere questo compleanno memorabile.