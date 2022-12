Milinkovic, tra Mondiale e futuro: la situazione

La sfida decisiva oggi con la Svizzera e un futuro sempre in bilico: Milinkovic è tra i protagonisti di questi giorni

La sfida decisiva oggi con la Svizzera e un futuro sempre in bilico: Milinkovic è tra i protagonisti di questi giorni in casa Lazio.

Al di là del match di oggi, che vale un posto agli ottavi di finale a Qatar 2022, a tenere banco è anche il calciomercato. Come sottolineato da Il Messaggero, la sua offerta la Lazio l’avrebbe già presentata: 5 milioni a stagione. Ma Kezman sarebbe in giro per l’Europa, cercando di racimolare offerte. Al di là del possibile accordo con la Juventus, si attenderebbero le mosse di altre big europee, Real Madrid in testa.