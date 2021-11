Milinkovic al break: «Siamo entrati bene, dovremmo farlo sempre»

Lazio-Salernitana, le parole di Milinkovic – al termine del primo tempo – per i microfoni di DAZN

Al termine del primo tempo di Lazio–Salernitana, Milinkovic ha commentato il risultato parziale ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

«Siamo entrati bene, è quello che dovremmo fare in tutte le partite. Dobbiamo far vedere all’avversario che siamo qui per vincere. La punizione? Peccato, credo sia uscita di poco. Sto lavorando molto su questo aspetto, spero che entri presto».