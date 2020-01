Milinkovic: «Auguri Lazio mia, ora tocca a noi renderti omaggio» FOTO

Milinkovic, arrivano anche gli auguri del Sergente in questa giornata di festeggiamenti per i 120 anni della Lazio

Tantissimi gli auguri in questa giornata speciale per la Lazio e per i suoi tifosi. I primi 120 anni della Polisportiva biancoceleste. Anche il Sergente Milinkovic-Savic ha voluto fare i suoi personalissimi auguri con un messaggio su Instagram.

«Sergente + sorella di Sergente + compleanno Lazio = serata perfetta💙 120 anni di storia, ora tocca noi renderti omaggio e VINCERE sempre! Auguri Lazio mia».