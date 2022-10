Milinkovic: «Non abbassiamo la testa! Immobile ci ha scritto che...»

Al termine della gara tra Atalanta e Lazio, è Milinkovic a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Milinkovic a commentare la gara contro l’Atalanta. Le sue parole:

FASCIA – «Giocare con la fascia di capitano mi dà qualche motivazione in più. Meglio però quando c’è Ciro, ci ha scritto subito appena siamo rientrati in spogliatoio, è orgoglioso di tutta la squadra. Ci ha detto che abbiamo fatto una bella partita, portiamo a casa 3 punti meritati».

DIFESA – «Dopo un anno e mezzo abbiamo appreso molto da Sarri, all’inizio è stata dura ma ora stiamo imparando e siamo cresciuti anche in difesa. Parte tutto da lì, sono contento della squadra e del risultato. Andiamo partita dopo partita senza abbassare la testa. Non mi piace parlare di me stesso, c’è gente che parla di calcio che sa dove mettermi. Io penso solo a migliorare».

GARA – «Siamo venuti qua solo con un’idea: vincere. L’abbiamo preparata bene, portiamo a casa una bella vittoria e la dedichiamo al nostro Boss (Radu, ndr). L’Atalanta non ha mai perso, noi abbiamo fatto un’ottima partita: è stata perfetta. Tutti contenti andiamo avanti, non abbassiamo la testa e puntiamo in alto».

CAMPO – «Se avessimo giocato in casa, col nostro campo, non avremmo fatto quel che abbiamo fatto oggi, Mi dispiace per il tifo, ma devono fare qualcosa perchè noi vogliamo fare quello che prepariamo in allenamento e non possiamo limitarci. Andiamo avanti. Noi a Formello abbiamo campi ottimi, è un problema perchè ti abitui lì e pii vieni all’Olimpico che non è così. Non parliamo adesso del campo e godiamoci la vittoria».

VICE CIRO – «Io mi trovo molto bene dove sono, il mister mi ha detto di stare dove mi trovo meglio. Non mancherà occasione di andare davanti».

CARTELLINO – «Giusto il giallo, lo sapevo perchè era un contropiede. Ma anche loro hanno fatto falli che potevano essere sanzionati. Ora entro in diffida, dovrò entrare con più calma. Ma adesso non guardiamo indietro».