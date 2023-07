Milinkovic-Al Hilal, il club arabo oltre il numero di maglia gli cambia anche nome sui social

Milinkovic, il calciatore serbo riparte dopo otto anni di Lazio in Arabia e l’Al-Hilal nel presentarlo oltre al numero gli cambia anche nome

Milinkovic-Savic lascia la Lazio e riparte con l’Al-Hilal che lo coprirà d’oro per i prossimi tre anni di contratto. Su Twitter il club arabo nel presentare l’ormai ex calciatore biancoceleste, non solo gli cambia il numero di maglia visto che indosserà il 22 invece che il 21, ma anche il nome

PAROLE – Welcome Savic, nato come un eroe cresciuto come un campione!