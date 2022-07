Milani e Gelli ancora con la Lazio: firmato il primo contratto da professionista

La Lazio blinda i suoi gioiellini: Alessandro Milani e Valerio Gelli hanno firmato il loro prima contratto da professionista

La Lazio blinda i propri gioiellini. Alessandro Milani e Valerio Gelli, tra i maggiori talenti del vivaio biancoceleste, hanno firmato il loro primo contratto da professionista.

Entrambi sono reduci da una stagione giocata ad altissimi livelli, che è valsa anche la convocazione nella Nazionale di Corradi per Gelli, e ora saranno inseriti in pianta stabile in Primavera.