Verso Milan Lazio, il punto sugli infortunati per Conceicao: le ultime in vista della super sfida di San Siro

Verso Milan Lazio, la squadra di Conceicao recupera dei giocatori importanti. Le ultime

Secondo quanto riporta TMW, il Milan sta per recuperare due giocatori importanti come Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. Ma non saranno disponibile nel recupero di domani contro il Bologna; il loro rientro, a meno di sorprese non avverrà neanche contro la Lazio, ma direttamente nella sfida successiva quella contro il Lecce.