Milan, Tonali e Rebic forzano il recupero: ci provano per la Lazio

La Gazzetta dello Sport e Tuttosport questa mattina oltre al resoconto di Juventus-Fiorentina 0-3, si proiettano a delineare le probabili formazioni della gara di San Siro tra Milan e Lazio in programma questa sera alle ore 20.45 a Milano. Secondo due dei tre maggiori quotidiani sportivi nazionali, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli chiederà un sacrificio a Rebic e Tonali, che nella giornata di ieri si sono allenati in gruppo stringendo i denti. Entrambi hanno buone chance di essere della partita. Importante per l’allenatore della capolista recuperare soprattutto l’ex regista del Brescia, date le contemporanee indisponibilità in mezzo al campo di Ismael Bennacer (ancora alle prese con l’infortunio che lo tormenta da 20 giorni) e Frank Kessie (squalificato).