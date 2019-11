Milan, Pioli con molta probabilità nel match di domani dovrà fare a meno di Suso out per un problema fisico

Il Milan è sceso in campo giovedì nel match contro la Spal. A portare i primi tre punti dell’era Pioli ci ha pensato Suso che però con molta probabilità domani non riuscirà a scendere in campo nel match contro la Lazio.

Il rossonero è out per un problema fisico, come riportato da Sky Sport, al suo posto dovrebbe giocare Castillejo.