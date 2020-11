Lesione al bicipite femorale per Zlatan Ibrahimovic

Infortunatosi ed uscito anzitempo ieri dal campo del San Paolo, Zlatan Ibrahimovic teme il lungo stop. Lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra è la diagnosi del suo infortunio. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per poter valutare quanto lo svedese dovrà rimanere lontano dai campi. Una brutta tegola per Stefano Pioli, al momento in vetta alla classifica di Serie A.