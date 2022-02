Milan, problemi per Rebic: in dubbio anche per la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan deve fare i conti con i problemi fisici di Rebic. Il croato è in dubbio anche per la sfida contro la Lazio

Un problema alla caviglia è quello che continua a tenere Ante Rebic in forte dubbio per Inter-Milan di sabato, visto che in settimana non si è ancora allenato col gruppo. E oltre al derby, il croato potrebbe saltare anche il match di Coppa Italia contro la Lazio.

Come scrive Tuttosport in casa Milan inizia a emergere qualche interrogativo sulla sua capacità di recupero e, in generale, sulla sua fragilità fisica visto che ha una media di 46 minuti a partita in questa stagione. Troppo pochi per uno che, da tutti, è considerato un titolare.