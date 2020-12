Milan, Pioli meglio di Sacchi. La cui striscia di imbattiblità fu interrotta dalla Lazio!

Stefano Pioli ha già fatto la storia alla guida del Milan. Il tecnico rossonero ha portato il Diavolo a 25 gare utili consecutive in Serie A, tra le ultime dodici post lockdown e le prime 13 dell’attuale campionato. Arrigo Sacchi si era fermato a 23 nel 1989. E si era fermato proprio contro la Lazio, che vinse 1-0 a San Siro con autogol di Paolo Maldini. Per i capitoli trattasi del penultimo successo a San Siro in A, l’ultimo lo scorso anno con le firme di Immobile e Correa.