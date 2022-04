Milan, Pioli avverte la Lazio: «Siamo vogliosi di fare il massimo»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato della sfida di domenica contro la Lazio

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Milan Tv, al termine della semifinale di Coppa Italia persa contro l’Inter, ha parlato anche della sfida di domenica contro la Lazio.

LE PAROLE – «Abbiamo l’opportunità di dimostrare quello che siamo diventati. Siamo vogliosi di fare il massimo per essere protagonisti fino alla fine. Domenica affrontiamo la Lazio, una squadra molto forte e in un momento positivo, noi metteremo in campo le nostre qualità per vincere. In campionato vogliamo giocarcela fino alla fine, proveremo a vincerle tutte perché pur giovani siamo una squadra consapevole della propria forza».