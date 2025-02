Milan, Theo Hernandez chiede scusa: «Non volevo assolutamente lasciare la squadra in dieci, ora però l'obiettivo...»

Condividi via email

Milan, il francese alla luce di quanto accaduto ieri sera con il Feyenoord rilascia un pensiero social di scuse a società e tifosi

Ieri sera ad aver fatto scalpore è stata la clamorosa eliminazione del Milan contro il Feyenoord, e a scatenare la rabbia dei tifosi è stato Theo Hernandez. Il francese infatti è finito nel mirino della critica per la sua simulazione, e a tal proposito sui social l’ex Real Madrid si espone cosi

SOCIAL – Il calcio è imprevedibile. Ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in dieci e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo