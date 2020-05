Milan, sono arrivati i risultati del terzo giro di tamponi: nessuna sorpresa, tutti gli esami hanno infatti dato esito negativo

Buone notizie in casa Milan. Come riportato da Sky Sport, i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti giocatori e staff, hanno dato tutti esito negativo.

In casa rossonera per riavere il gruppo al completo, dal punto di vista sanitario naturalmente, si attende solo il rientro di Franck Kessie che sta per concludere la sua quarantena a casa.