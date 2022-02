Milan Lazio in tv e streaming: dove vedere il match di Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia

Dopo la prestazione convincente e vittoriosa contro la Fiorentina, la Lazio si tuffa in Coppa Italia. Ad attenderla a San Siro c’è il Milan di Pioli, galvanizzato dopo la vittoria in rimonta nel derby.

Il match, in programma allo stadio San Siro andrà in scena mercoledì 9 febbraio alle 21.00. Sarà possibile seguire il match in tv su Canale 5. Mediaset trasmetterà il match anche in streaming, su Mediaset Infinity.