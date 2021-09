Milan Lazio streaming LIVE e diretta TV: dove vederla, con il match in programma allo Stadio San Siro e valido per la terza giornata

La Lazio, reduce dalla due vittorie nelle prime due giornate contro Empoli e Spezia, è chiamata al probante match di San Siro contro il Milan dell’ex Pioli, in una gara che rappresenta il primo e vero scontro diretto della stagione.

Il match, in programma allo Stadio San Siro andrà in scena domenica 12 settembre alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta su Dazn. Lo streaming è affidato alla piattaforma di Dazn.