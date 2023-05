A San Siro, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio esce sconfitta per 2-0 da San Siro al termine di una partita brutta nella quale i biancocelesti non sono mai riusciti a rendersi pericolosi se non in rare circostanze. Testa al Lecce. Decidono i gol di Bennacer e Theo Hernandez, entrambi nel primo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sintesi Milan Lazio 2-0 MOVIOLA

Partiti!

5′ – Ritmi lenti nei primi 5 minuti

8′ – Occasione per il Milan! Leao in ripartenza si presenta solo davanti a Provedel bravo a disinnescarlo in uscita

12′ – Il Milan perde Leao per infortunio: dentro Saelemaekers

17′- GOL DEL MILAN! Recupero palla di Bennacer, uno-due con Giroud e l’algerino batte imparabilmente Provedel

26′ – Il Milan gestisce il vantaggio, Lazio al momento impalpabile

29′ – GOL DEL MILAN! Theo Hernandez si invola dalla difesa e dal limite dell’area fredda Provedel con un sinistro imparabile

38′ – Ci prova la Lazio ma senza guizzi particolari

39′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Immobile mette a lato di testa in area su cross di Zaccagni

45′ – Due minuti di recupero

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Comincia la ripresa

47′ – Bennacer dal limite: palla a lato

55′ – Sarri manda in campo Pedro e Lazzari

65′ – OCCASIONE PER IL MILAN! Thiaw mette alto di testa da angolo da buona posizione

75′ – Si entra negli ultimi 15 minuti di gioco

87′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Bellissima imbucata di Luis Alberto per Pellegrini, il terzino calcia a lato

90 ‘ – Romagnoli ci prova di testa su angolo: palla alta

94′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Basic a tu per tu con Maignan cicca incredibilmente.

95′ – Finisce qui, brutta prova dei biancocelesti

Migliore in campo Lazio

Si comincia!

Milan Lazio 2-0: risultato e tabellino

BENNACER, THEO HERNANDEZ

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (45′ Kalulu), Kjær (45′ Thiaw), Tomori, Hernández (80′ Ballo-Touré); Tonali, Krunić; Messias, Bennacer, Leão (12′ Saelemaekers); Giroud (68′ Rebic). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić (55′ Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (68′ Luca Pellegrini); Milinković-Savić (68′ Basic), Marcos Antônio, Luis Alberto (81′ Immobile); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (55′ Pedro). A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basić, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. All.: Sarri.

AMMONITI: ROMAGNOLI, LUCA PELLEGRINI, THIAW

ESPULSI