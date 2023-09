Milan-Lazio, incognita dell’ultim’ora: rischia il forfait. Sarri mette in pre allarme lui. Preoccupano le condizioni dell’attaccante

Ormai ci siamo. Alle ore 18 la Lazio di Maurizio Sarri ed il Milan targato Stefano Pioli scenderanno sul campo di San Siro in occasione del secondo anticipo valido per la settima giornata di Serie A. Proprio in questi minuti infatti, l’allenatore biancoceleste sta sciogliendo gli ultimi eventuali dubbi di formazione.

Molto (per non dire tutto) passa a tal proposito dalle condizioni fisiche delle stella dei capitolini Mattia Zaccagni. L’arciere, tornato al gol contro il Torino, si trascina dietro ormai da tempo un forte affaticamento. Ecco perché, come riportato da Il Messaggero, è nuovamente in preallarme Pedro.